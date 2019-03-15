Три района Удмуртии существенно сократили посевные площади

Речь идет о Завьяловском, Юкаменском и Ярском районах.

Ижевск. Удмуртия. Три района Удмуртии серьезно сократили посевные площади. Как сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики, об рассказала министр сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Абрамова.

По ее словам, в некоторых районах наблюдается тенденция к уменьшению посевных площадей. Самое большое снижение демонстрирует Завьяловский район – минус 6,275 га к уровню 2018 года. Также весомое уменьшение отмечено в Юкаменском и Ярском районах.

При этом положительная динамика отмечена в Малопургинском, Кизнерском, Киясовском, Сюмсинском, Якшур-Бодьинском районах.

Министр сообщила, что в этом году сельхозорганизации и фермерские хозяйства намерены засеять 930,7 тыс. га, яровой сев - 421,6 тыс. га. При этом 58% площадей республики используются для выращивания кормовых культур.