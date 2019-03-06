play
pause
  • $ 65.8 ↑
  • € 74.51 ↓

Министрам строительства и здравоохранения в Удмуртии добавили по заместителю

14:30, 06 марта, 2019
Дарья Саушина
14:30, 06 марта, 2019
Дарья Саушина
479
0
#власть и чиновники\n#Удмуртия
Фото: ИА Сусанин
479
0

Документы опубликованы на сайте правительства республики.

Ижевск. Удмуртия. Двум министрам в Удмуртии добавили по заместителю. Это следует из документов, опубликованных на официальном портале органов исполнительной власти республики.

Постановлением от 5 марта с двух до трех увеличивается количество замов у министра строительства, ЖКХ и энергетики. Аналогичным документом от 7 февраля выросло количество заместителей у министра здравоохранения.

Отметим, что в рамках административной реформы в сентябре 2018 года штат Минздрава сократили с 95 до 81 единицы, оставив главе ведомства двух из пяти заместителей. Но уже в декабре добавили две штатные единицы. На сегодняшний день штатная численность в Минздраве составляет 84 единицы, в Минстрое – 111.

Ранее глава регионального правительства Ярослав Семенов сообщил, что с 1 июня по 1 октября в Удмуртии сократили 162 ставки в министерствах. В результате оптимизации у большинства министров осталось по два заместителя.  

По данным сайта Минстроя, у и.о. министра Дмитрия Сурнина в настоящее время есть один заместитель, а сайт Минздрава на момент публикации новости оказался недоступен.

14:30, 06 марта, 2019
Дарья Саушина
479
0
#власть и чиновники\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Ночные бабочки: юные жительницы Удмуртии стали проститутками ради больших денег

16:40, 27 февраля, 2019
4358

В Удмуртии пес 4 дня просидел привязанным в лесу

3800
11:34, 27 февраля, 2019

Жители Ижевска сообщили о гуляющем по городу медведе

3425
14:38, 28 февраля, 2019

Напугавший жителей Ижевска медведь сбежал из цирка

2941
15:15, 28 февраля, 2019

Суд обязал жителя Удмуртии снести возведенную им церковь

2863
16:25, 03 марта, 2019

Охранник магазина в Москве выпорол подростков ремнём

19:14, 02 марта, 2019
3293

Российские операторы подняли цены на туры в Турцию на 15%

2260
16:54, 27 февраля, 2019

Власти Екатеринбурга забрали квартиру у мужчины, спасшего 3 детей из пожара

1739
16:15, 28 февраля, 2019

Пользователи сети раскритиковали экс-супругу депутата за высказывание о «нищебродах»

1088
10:47, 02 марта, 2019

Фигуристка Елизавета Туктамышева объявила конкурс на лучший мем с ее персоной

989
20:00, 03 марта, 2019

Фотографировавшуюся на льдине пенсионерку унесло в море в Исландии

14:08, 02 марта, 2019
3407

В Германии забеспокоились о транзите газа через Украину

1858
11:10, 03 марта, 2019

Госдеп отреагировал на приостановку Россией участия в договоре о ликвидации вооружения

1135
09:50, 05 марта, 2019

В США оштрафовали TikTok на 5,7 млн долларов за сбор данных о детях

898
14:54, 28 февраля, 2019

Россия, Китай и Индия выступили против военного решения в Венесуэле

746
11:20, 27 февраля, 2019