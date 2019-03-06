Министрам строительства и здравоохранения в Удмуртии добавили по заместителю

Документы опубликованы на сайте правительства республики.

Ижевск. Удмуртия. Двум министрам в Удмуртии добавили по заместителю. Это следует из документов, опубликованных на официальном портале органов исполнительной власти республики.

Постановлением от 5 марта с двух до трех увеличивается количество замов у министра строительства, ЖКХ и энергетики. Аналогичным документом от 7 февраля выросло количество заместителей у министра здравоохранения.

Отметим, что в рамках административной реформы в сентябре 2018 года штат Минздрава сократили с 95 до 81 единицы, оставив главе ведомства двух из пяти заместителей. Но уже в декабре добавили две штатные единицы. На сегодняшний день штатная численность в Минздраве составляет 84 единицы, в Минстрое – 111.

Ранее глава регионального правительства Ярослав Семенов сообщил, что с 1 июня по 1 октября в Удмуртии сократили 162 ставки в министерствах. В результате оптимизации у большинства министров осталось по два заместителя.

По данным сайта Минстроя, у и.о. министра Дмитрия Сурнина в настоящее время есть один заместитель, а сайт Минздрава на момент публикации новости оказался недоступен.