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Два депутата городской думы Ижевска сложили свои полномочия

13:20, 21 февраля, 2019
Диана Ворончихина
13:20, 21 февраля, 2019
Диана Ворончихина
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#политика\n#Единая Россия\n#КПРФ\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#партии
Фото: ИА Сусанин
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Член фракции КПРФ Денис Белоусов и единоросс Равиль Шарифулллин написали заявление по собственному желанию.

Ижевск. Удмуртия. Два депутата городской думы Ижевска сложили полномочия. В четверг, 21 февраля, Гордума утвердила их отставку.

Заявление по собственному желанию написали член фракции КПРФ Денис Белоусов и представитель «Единой России» Равиль Шариффулин.

«Мне хочется верить, что у нас с вами одни цели, и мы хотим сделать жизнь в Ижевске лучше. Для себя я понял, что я могу сделать для города гораздо больше как специалист индустрии развлечений и предприниматель, нежели как депутат городской думы», - сообщил Денис Белоусов. В статусе депутата городской думы столицы Удмуртской Республики он проработал меньше года.

«По тому, кто займёт освободившиеся места, будут принимать решение партийные организации. Потому что один у нас и не получал мандат (Шарифуллин - прим.ред.), ему должен был перейти мандат в связи с решением комиссии Индустриального района, но у человека изменилась жизненная ситуация», - сказал председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин.

13:20, 21 февраля, 2019
Диана Ворончихина
416
0
#политика\n#Единая Россия\n#КПРФ\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#партии

 

 

 


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