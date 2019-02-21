Два депутата городской думы Ижевска сложили свои полномочия

Член фракции КПРФ Денис Белоусов и единоросс Равиль Шарифулллин написали заявление по собственному желанию.

Ижевск. Удмуртия. Два депутата городской думы Ижевска сложили полномочия. В четверг, 21 февраля, Гордума утвердила их отставку.

Заявление по собственному желанию написали член фракции КПРФ Денис Белоусов и представитель «Единой России» Равиль Шариффулин.

«Мне хочется верить, что у нас с вами одни цели, и мы хотим сделать жизнь в Ижевске лучше. Для себя я понял, что я могу сделать для города гораздо больше как специалист индустрии развлечений и предприниматель, нежели как депутат городской думы», - сообщил Денис Белоусов. В статусе депутата городской думы столицы Удмуртской Республики он проработал меньше года.

«По тому, кто займёт освободившиеся места, будут принимать решение партийные организации. Потому что один у нас и не получал мандат (Шарифуллин - прим.ред.), ему должен был перейти мандат в связи с решением комиссии Индустриального района, но у человека изменилась жизненная ситуация», - сказал председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин.