Предпенсионеров в Ижевске планируют освободить от уплаты земельного налога

Сейчас льготой могут воспользоваться только действующие пенсионеры.

Ижевск. Удмуртия. Предпенсионеров Ижевска могут освободить от уплаты земельного налога. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в аппарате Гордумы столицы Удмуртской Республики, этот вопрос сейчас рассматривается на комиссиях.

Так, предполагается установить льготы на уплату земельного налога двум категориям: организациям с социальными объектами, на которых проводятся спортивно-массовые мероприятия, и гражданам пенсионного и предпенсионного возраста.

В Гордуме отметили, что проект решения предлагает сохранить для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет ранее льготы по уплате земельного налога в виде уменьшения налоговой базы на 130 тыс. рублей на одного налогоплательщика. Таким образом, если кадастровая стоимость участка составляет менее 130 тыс. рублей, то владелец не платит налог. Если стоимость выше, то налогооблагаемая база составит сумму кадастровой стоимости за вычетом 130 тыс. рублей.

По данным сайта ФНС, в настоящее время ставка налога для физических лиц составляет 0,3% для садовых участков и 1,5% для прочих.