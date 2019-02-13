play
pause
  • $ 65.68 ↓
  • € 74.39 ↑

Предпенсионеров в Ижевске планируют освободить от уплаты земельного налога

09:50, 13 февраля, 2019
Дарья Саушина
09:50, 13 февраля, 2019
Дарья Саушина
265
0
#налоги\n#Ижевск\n#льготы
Фото: @arzik2
265
0

Сейчас льготой могут воспользоваться только действующие пенсионеры.

Ижевск. Удмуртия. Предпенсионеров Ижевска могут освободить от уплаты земельного налога. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в аппарате Гордумы столицы Удмуртской Республики, этот вопрос сейчас рассматривается на комиссиях.

Так, предполагается установить льготы на уплату земельного налога двум категориям: организациям с социальными объектами, на которых проводятся спортивно-массовые мероприятия, и гражданам пенсионного и предпенсионного возраста.

В Гордуме отметили, что проект решения предлагает сохранить для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет ранее льготы по уплате земельного налога в виде уменьшения налоговой базы на 130 тыс. рублей на одного налогоплательщика. Таким образом, если кадастровая стоимость участка составляет менее 130 тыс. рублей, то владелец не платит налог. Если стоимость выше, то налогооблагаемая база составит сумму кадастровой стоимости за вычетом 130 тыс. рублей.

По данным сайта ФНС, в настоящее время ставка налога для физических лиц составляет 0,3% для садовых участков и 1,5% для прочих.

09:50, 13 февраля, 2019
Дарья Саушина
265
0
#налоги\n#Ижевск\n#льготы

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Интимный массаж: хозяйку одного из салонов Ижевска задержали по подозрению в сутенерстве

12:00, 08 февраля, 2019
4259

Главного следователя Удмуртии отправили работать в Рязань

4098
18:52, 08 февраля, 2019

Житель Удмуртии уснул пьяным на зимней рыбалке в 30-градусный мороз

4040
09:00, 08 февраля, 2019

Победа Елизаветы Туктамышевой на международном турнире и название нового «Терминатора»: что произошло минувшей ночью

3648
08:00, 11 февраля, 2019

Отлетевшее колесо спровоцировало смертельное ДТП в Удмуртии

2502
10:49, 07 февраля, 2019

Суслик помог марийским археологам найти клад Золотой Орды

10:20, 07 февраля, 2019
6320

Россия потребовала вернуть свой взнос в бюджет ОЗХО

5252
14:41, 11 февраля, 2019

В тесноте и обиде: СК расследует дело организаторов приюта, где обнаружили истощенных и обезвоженных стариков

1397
16:00, 08 февраля, 2019

В Подмосковье задержали опекунов, утверждавших, что их 3-летний сын погиб из-за падения в ванной

969
13:35, 07 февраля, 2019

Опекун из Подольска признала вину в гибели приемного 3-летнего сына

954
16:54, 08 февраля, 2019

Редкий суматранский тигр насмерть загрыз свою невесту в зоопарке Лондона

14:50, 09 февраля, 2019
3810

Аллигатор «взял в заложницы» жительницу США

2437
15:08, 10 февраля, 2019

Британская теледива решила вживить себе импланты, имитирующие каблуки

2042
19:13, 10 февраля, 2019

По соображениям безопасности: на Ямайке парень выиграл в лотерею и пришел за деньгами в маске «Крика»

1897
19:00, 12 февраля, 2019

Названы самые опасные для здоровья смартфоны

1291
18:03, 09 февраля, 2019