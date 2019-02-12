За него проголосовали 20 из 21 депутата райсовета.

Ижевск. Удмуртия. Главой Юкаменского района Удмуртии избрали Константина Бельтюкова. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона во вторник, 12 февраля.

За Бельтюкова проголосовали 20 из 21 депутата районного совета.

Напомним, на пост главы района претендовали два человека: замглавы района по сельскому хозяйству Константин Бельтюков и главврач районной больницы Наталья Николаева. Предыдущий руководитель Юкаменского района ушёл в отставку в декабре 2018 года.