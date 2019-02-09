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Закон о региональной торгов-промышленной палате планирую принять в Удмуртии

14:00, 09 февраля, 2019
Диана Ворончихина
14:00, 09 февраля, 2019
Диана Ворончихина
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#промышленность\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#новости
Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
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Предполагается, что это произойдет в 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии планируют принять закон о региональной торгово-промышленной палате. Как сообщает пресс-служба государственного совета республики, такое заявление сделал спикер регионального парламента Алексей Прасолов после рабочего визита в Киров.

«В этом году мы планируем принять закон о торгово-промышленной палате, и поэтому сегодняшнее общение во многом даст определенный опыт для того, чтобы предусмотреть все вопросы, касающиеся работы этого объединения», - сказал Прасолов.

7-8 февраля делегация из Удмуртии приняла участие в совместном совещании областного Законодательного Собрания и Вятской торгово-промышленной палаты (ВТПП).

14:00, 09 февраля, 2019
Диана Ворончихина
134
0
#промышленность\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#новости

 

 

 


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