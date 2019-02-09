Закон о региональной торгов-промышленной палате планирую принять в Удмуртии

Предполагается, что это произойдет в 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии планируют принять закон о региональной торгово-промышленной палате. Как сообщает пресс-служба государственного совета республики, такое заявление сделал спикер регионального парламента Алексей Прасолов после рабочего визита в Киров.

«В этом году мы планируем принять закон о торгово-промышленной палате, и поэтому сегодняшнее общение во многом даст определенный опыт для того, чтобы предусмотреть все вопросы, касающиеся работы этого объединения», - сказал Прасолов.

7-8 февраля делегация из Удмуртии приняла участие в совместном совещании областного Законодательного Собрания и Вятской торгово-промышленной палаты (ВТПП).