Представители Удмуртии не прошли в финал конкурса управленцев «Лидеры России»

Финал состязаний пройдёт в марте в Сочи.

Ижевск. Удмуртия. В Нижнем Новгороде подвели итоги полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщила пресс-служба полпреда президента России в ПФО.

Напомним, Удмуртскую Республику представляли 23 конкурсанта. Ни один из них в финал управленческих состязаний не прошёл.

Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров отметил, что за год интерес к конкурсу значительно вырос. В Приволжском федеральном округе заявки на участие подали 42 тыс. человек, что на 10 тыс. больше, чем в прошлом году.

«Почему такой колоссальный интерес к участию в конкурсе? Да потому что это знак качества, а не просто очередной диплом и очередная строчка в резюме. Это возможность выиграть образовательный грант, целый год личных карьерных консультаций и работу с наставниками проекта», — рассказал Игорь Комаров.

Финал конкурса пройдёт с 13 по 17 марта в Сочи. Из Приволжского федерального округа вышло 30 человек. Финалисты получат по 1 млн рублей на выбранную программу обучения в России.

Список финалистов по ПФО опубликован на сайте конкурса «Лидеры России».