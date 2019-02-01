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Константин Бельтюков и Наталья Николаева претендуют на пост главы Юкаменского района Удмуртии

14:00, 01 февраля, 2019
14:00, 01 февраля, 2019
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#Ижевск\n#Юкаменское\n#конкурс\n#власть\n#Удмуртия\n#Сергей Смирнов
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Такое решение приняла конкурсная комиссия в пятницу, 1 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Замглавы Юкаменского района по сельскому хозяйству Константин Бельтюков и главврач районной больницы Наталья Николаева претендуют на пост главы Юкаменского района Удмуртии. Соответствующее решение приняла конкурсная комиссия в пятницу, 1 февраля.

«Мы, с одной стороны, немножко были расстроены тем, что небольшое количество кандидатов у нас участвовало в конкурсе, […] наверное, это было обусловлено тем, что в Юкаменском районе достаточно устойчивое развитие, сильный глава, который исполнял до этого обязанности», - рассказал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

По его словам, конкурсная комиссия отметила для себя некоторых участников конкурса и внесла в негласный кадровый резерв.

«Мы все время говорим об этом. Для нас это не только конкурс по выбору главы района, но еще и некая выборка людей, которым не безразлична судьба республики», - сказал Смирнов.

В беседе с журналистами кандидаты на пост главы рассказали о том, какие направления, по их мнению, необходимо развивать в первую очередь в районе.

«В моей программе чего-то сверхъестественно нового нет, движение вперед, развитие животноводства, сельского хозяйства, туристического кластера на основе культурных традиций, развитие и возрождение промышленного производства. Основные направления эти», - рассказал Константин Бельтюков.

В свою очередь Наталья Николаева отметила, что стоит уделить внимание также демографической ситуации, которая складывается на данный момент в районе.

«На сегодня меня волнует демографическая ситуация в районе, известно, что район у нас самый маленький, поэтому, в первую очередь, это привлечение молодых специалистов и открытие новых рабочих мест. Нам нужны разные специальности, начиная от сельхозспециальностей, заканчивая социальной сферой», - рассказала журналистам Николаева.

Отметим, что главу района выберут депутаты совета депутатов. Ближайшая сессия, по словам Сергея Смирнова, должна состояться 14 февраля.

Напомним, что Юкаменский район остался без руководителя 24 декабря. Борис Востриков, который работал на посту главы района с 2009 года, ушел в отставку.

14:00, 01 февраля, 2019
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#Ижевск\n#Юкаменское\n#конкурс\n#власть\n#Удмуртия\n#Сергей Смирнов

 

 

 


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