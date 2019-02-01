Валерия Старцева назначили начальником Поисково-спасательной службы Удмуртии

Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального правительства Ярослав Семенов.

Ижевск. Удмуртия. Новым начальником Поисково-спасательной службы Удмуртской Республики назначили Валерия Старцева. Соответствующее распоряжение в четверг, 31 января, подписал председатель правительства региона Ярослав Семенов.

Срок полномочий Старцева на данной должности начинается с 1 февраля 2019 года и заканчивается 31 января 2020 года.

Напомним, что ранее этот пост занимал Фирденат Хузин. В прошлом году стало известно, что он незаконно выписывал себе премии на общую сумму более 125 тыс. рублей.

Наша справка:

Старцев Валерий Иванович родился в 1982 году в Воткинске. Закончил УдГУ факультет «Институт гражданской защиты».

Работал заведующим склада поисково-спасательного отряда Воткинска, спасателем и заместителем начальника поисково-спасательной службы Удмуртской Республики по поисково-спасательным работам.

Является спасателем I-го класса, водолаз II-го класса I-II-й группы специализации, руководитель взрывных работ, заслуженный работник аварийно-спасательной службы Удмуртии. Непосредственно принимал участие в 896 поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера.