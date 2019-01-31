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Пять человек претендуют на пост главы Юкаменского района

14:02, 31 января, 2019
Диана Ворончихина
14:02, 31 января, 2019
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#Юкаменское\n#конкурс\n#Удмуртия\n#конкурсы\n#новости
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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1 февраля кандидаты представят свои программы комиссии.

Юкаменское. Удмуртия. Пять человек подали заявки на участие в конкурсе на должность главы Юкаменского района. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета. 

Список претендентов на руководящую должность выглядит следующим образом:

- Евгений Князев – заведующий учреждения «Юридическая консультация Юкаменского района УР»;

- Надежда Егорова – глава МО «Шамардановское» Юкаменского района;

- Константин Бельтюков – заместитель главы администрации МО «Юкаменский район» по сельскому хозяйству;  

- Марат Арасланов – механик АО «Удмуртавтодор» Северное ДУ;  

- Наталья Николаева – главный врач БУЗ УР «Юкаменская РБ МЗ УР».

В пятницу, 1 февраля, кандидаты представят свои программы конкурсной комиссии, после чего будут определены имена финалистов. Затем районный совет депутатов проголосует и выберет главу.

Напомним, что Юкаменский район остался без руководителя 24 декабря. Борис Востриков, который работал на посту главы района с 2009 года, ушел в отставку.

14:02, 31 января, 2019
Диана Ворончихина
244
0
#Ижевск\n#Юкаменское\n#конкурс\n#Удмуртия\n#конкурсы\n#новости

 

 

 


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