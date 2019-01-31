Пять человек претендуют на пост главы Юкаменского района

1 февраля кандидаты представят свои программы комиссии.

Юкаменское. Удмуртия. Пять человек подали заявки на участие в конкурсе на должность главы Юкаменского района. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.

Список претендентов на руководящую должность выглядит следующим образом:

- Евгений Князев – заведующий учреждения «Юридическая консультация Юкаменского района УР»;

- Надежда Егорова – глава МО «Шамардановское» Юкаменского района;

- Константин Бельтюков – заместитель главы администрации МО «Юкаменский район» по сельскому хозяйству;

- Марат Арасланов – механик АО «Удмуртавтодор» Северное ДУ;

- Наталья Николаева – главный врач БУЗ УР «Юкаменская РБ МЗ УР».

В пятницу, 1 февраля, кандидаты представят свои программы конкурсной комиссии, после чего будут определены имена финалистов. Затем районный совет депутатов проголосует и выберет главу.

Напомним, что Юкаменский район остался без руководителя 24 декабря. Борис Востриков, который работал на посту главы района с 2009 года, ушел в отставку.