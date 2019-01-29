Более 20 участников из Удмуртии поборются в конкурсе управленцев «Лидеры России»

Полуфинал пройдёт с 1 по 4 февраля в Нижнем Новгороде и Самаре.

Ижевск. Удмуртия. За право выйти в финал конкурса управленцев «Лидеры России» по Приволжскому федеральному округу поборются 23 участника из Удмуртии. Как сообщает пресс-служба полпреда президента России в ПФО, полуфинал состязания пройдёт с 1 по 4 февраля в Нижнем Новгороде и Самаре.

В этом году полуфинал в ПФО пройдет параллельно на двух площадках. В Нижнем Новгороде соберутся участники из Кировской области, Нижегородской области, Пензенской области, Пермского края, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Удмуртской Республики и Чувашской Республики. В Самаре встретятся полуфиналисты из Оренбургской области, Республики Башкирия, Республики Татарстан, Саратовской области, Самарской области и Ульяновской области.

В первый день конкурсантам предстоит контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов. Торжественная церемония открытия полуфинала в Нижнем Новгороде и в Самаре состоится 2 февраля в 10:00 по местному времени. В церемонии в Нижнем Новгороде примет участие полпред президента России в ПФО Игорь Комаров.

Из 434 приглашенных на полуфинал в ПФО самую многочисленную делегацию представила Нижегородская область (89 участников). Самая малочисленная – у республики Марий Эл (6 участников).