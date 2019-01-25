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Рашид Хуснутдинов возглавил общественную палату Удмуртии

08:30, 25 января, 2019
Диана Ворончихина
08:30, 25 января, 2019
Диана Ворончихина
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#политика\n#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия\n#новости
Фото: facebook.com/rashid.khusnutdinov
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Первое пленарное заседание совещательного органа состоялось в четверг, 24 января.

Ижевск. Удмуртия. Руководитель УРО ООО «Ассоциация юристов России» Рашид Хуснутдинов стал председателем общественной палаты Удмуртии пятого состава. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, его кандидатуру поддержали все члены совещательного органа.

Должность заместителей заняли экс-министр экономики региона Михаил Зайцев и представитель «Объединения детей-инвалидов» Александра Семенова.

Первое пленарное заседание общественной палаты состоялось в четверг, 24 января.

Напомним, что новый состав общественной палаты сформирован в декабре 2018 года. Она состоит из 48 человек, 16 из которых утверждает глава региона, 16 – депутаты Госсовета республики и 16 - по конкурсу членами палаты, утвержденными руководителем региона и парламентом.

Срок полномочий действующего состава органа закончится в январе 2019 года.

08:30, 25 января, 2019
Диана Ворончихина
277
0
#политика\n#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия\n#новости

 

 

 


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