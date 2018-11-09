Управления образования в Ижевске объединят к 16 января

Процесс объединения управлений, занимающихся школьниками и воспитанниками детских садов, идет поэтапно.

Ижевск. Удмуртия. Единое управление администрации Ижевска, занимающееся школьниками и воспитанниками детских садов, появится к 16 января 2019 года. Как сообщает пресс-служба администрации города, об этом сообщила начальник Управления образования Светлана Петрова.

По ее словам, к Управлению образования присоединят Управление дошкольного образования и воспитания. Процесс ведется поэтапно и согласно дорожной карте должен завершиться 16 января 2019 года.

Напомним, что ранее замглавы администрации столицы Удмуртской Республики Дмитрий Чистяков рассказал о преимуществах новой структуры.