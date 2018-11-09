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Управления образования в Ижевске объединят к 16 января

09:00, 09 ноября, 2018
Дарья Саушина
09:00, 09 ноября, 2018
Дарья Саушина
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#дети\n#образование\n#Ижевск\n#власть и чиновники
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Процесс объединения управлений, занимающихся школьниками и воспитанниками детских садов, идет поэтапно.

Ижевск. Удмуртия. Единое управление администрации Ижевска, занимающееся школьниками и воспитанниками детских садов, появится к 16 января 2019 года. Как сообщает пресс-служба администрации города, об этом сообщила начальник Управления образования Светлана Петрова.

По ее словам, к Управлению образования присоединят Управление дошкольного образования и воспитания. Процесс ведется поэтапно и согласно дорожной карте должен завершиться 16 января 2019 года.

Напомним, что ранее замглавы администрации столицы Удмуртской Республики Дмитрий Чистяков рассказал о преимуществах новой структуры.

09:00, 09 ноября, 2018
Дарья Саушина
706
0
#дети\n#образование\n#Ижевск\n#власть и чиновники

 

 

 


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