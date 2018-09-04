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Александр Свинин: в Удмуртии к Новому году должен появиться единый центр молодёжной политики

10:20, 04 сентября, 2018
Дмитрий Афонин
10:20, 04 сентября, 2018
Дмитрий Афонин
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#Ижевск\n#молодежь\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#Александр Свинин
Фото: facebook.com/asvinin
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Первый вице-премьер отметил, что главное – спросить у самой молодёжи, что ей надо.

Ижевск. Удмуртия. Первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин прокомментировал слухи о создании регионального Минмолодежи. На традиционной встрече с журналистами также обсудили ситуацию в сфере работы с молодёжью в республике.

«Первично не создание новой структуры, первична команда, которая реализует это направление в республике и приоритеты этой отрасли. Нам надо их определить для начала, понять, что сегодня молодёжь ждёт от правительства. Какие проекты и программы мы для них должны реализовывать, какой у них есть запрос. Составить себе этот план работы, подобрать команду. А будет ли эта команда работать в структуре Минспорта и молодёжи или в отдельном агентстве – это уже вопрос вторичный», – заявил первый зампред.

При этом Александр Свинин отметил, что Минспорта уже получило задачу разработать стратегию развития молодёжной политики в республике и утвердить её в Госсовете.

«Я попросил, чтобы Алексей Михайлович (Прасолов – Прим.ред) и коллеги из Госсовета нам помогли в написании этой стратегии. После этого мы будем определяться с тем, кто и как эту стратегию будет реализовывать», – добавил первый вице-премьер.

Отметим, что организационные изменения в сфере работы с молодёжью идут уже сейчас. Из восьми подведомственных учреждений Минспорта одно перейдёт в ведомство министерства образования, а семь станут единым центром реализации молодёжных инициатив. Александр Свинин заявил, что новая структура должна заработать с 1 января 2019 года.

10:20, 04 сентября, 2018
Дмитрий Афонин
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#Ижевск\n#молодежь\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#Александр Свинин

 

 

 


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