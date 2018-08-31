Минобороны может сменить организацию, занимающуюся утилизацией снарядов на арсенале в Удмуртии

Первый пожар на военном арсенале в Пугачево произошел в июне 2011 года, последний раз остатки снарядов горели в мае 2018 года.

Пугачево. Удмуртия. Министерство обороны России может сменить компанию, которая занимается сбором и утилизацией снарядов, оставшихся после пожаров на территории бывшего военного арсенала в Пугачево. Об этом со ссылкой на слова председателя правительства Удмуртской Республики Ярослава Семенова пишет ТАСС. Он напомнил, что вопрос выбора подрядчика находится в ведении Минобороны.

«В настоящее время министерством обороны прорабатывается вопрос о целесообразности дальнейшего сотрудничества с ООО «Специальные технологии» или выбору иной организации, которая будет осуществлять сбор и утилизацию ВОП», - рассказал он.

Напомним, что первый пожар на территории военного арсенала в удмуртском поселке Пугачево произошел в июне 2011 года. Тогда хранившиеся там снаряды разбросало на площади 400 га. Частично территорию очистили от взрывоопасных элементов. В мае 2015 года вновь произошло возгорание ранее необнаруженных боеприпасов. Пожар удалось довольно быстро потушить. Но уже в мае 2018 года история повторилась. Из-за этого пришлось эвакуировать жителей военного городка и вводить режим ЧС. С огнем боролись три вертолёта и самолет. Ликвидировать возгорание удалось только через несколько дней. В июле стало известно, что в Пугачево приостановили работы по утилизации, а директор компании «НПФ Специальные технологии» Сергей Михальчук уволился.