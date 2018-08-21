В главном управлении ветеринарии Удмуртии останется один замначальника

Соответствующее распоряжение разместили на сайте главы и правительства республики.

Ижевск. Удмуртия. В главном управлении ветеринарии Удмуртии останется один заместитель начальника. Соответствующее распоряжение разместили на сайте главы и правительства республики.

Документ подписал председатель кабинета министров Ярослав Семенов. Согласно информации на сайте ГУ ветеринарии, ранее у начальника было два зама.

На данный момент руководит управлением Роман Габдрахманов. Он возглавил ведомство после отставки Николая Котельникова. Ранее сокращения прошли в министерстве социальной политики и Минэкономики.

Глава Удмуртии анонсировал сокращение чиновников в 2018 году. От административной реформы власти региона рассчитывают получить эффект в виде экономии бюджетных средств в размере 420 млн рублей.