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Нового руководителя назначили в Управлении Росреестра по Удмуртии

09:20, 20 августа, 2018
Дарья Саушина
09:20, 20 августа, 2018
Дарья Саушина
66
0
#власть и чиновники\n#Росреестр\n#Удмуртия
Фото: rosreestr.ru
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0

Фарида Зворыгина исполняла обязанности руководителя территориального ведомства после перевода Михаила Коняхина в Севастополь.

Ижевск. Удмуртия. У Удмуртского Управления Росреестра появился руководитель. Как сообщается на сайте ведомства, его возглавила Фарида Зворыгина. Ранее она занимала пост врио руководителя.

Напомним, что предыдущий начальник Управления Росреестра по Удмуртской Республике Михаил Коняхин 30 октября 2017 года возглавил аналогичную структуру в Севастополе.

Наша справка: Зворыгина Фарида Амировна родилась 21 июня 1966 года в городе Агрыз Татарской АССР.

В 1988 году окончила Ижевский механический институт по специальности «технология машиностроения», в 1996 году — Удмуртский государственный университет по специальности «правоведение».

В 1988-1993 годах работала на производственном объединении «Ижмаш»

в 1993-1998 годах — в Октябрьском районном суде Ижевска

в 1998-1999 годах — на муниципальном предприятии «Бюро технической инвентаризации»

В 1999-2012 годах замещала различные должности в Учреждении юстиции «Регистрационная палата Удмуртской Республики по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Управлении Федеральной регистрационной службы по Удмуртской Республике, Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике.

С 2013 по 2018 год работала в системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на руководящих должностях

С 15 августа 2018 года — руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике.

09:20, 20 августа, 2018
Дарья Саушина
66
0
#власть и чиновники\n#Росреестр\n#Удмуртия

 

 

 


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