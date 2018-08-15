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Президиум Госсовета Удмуртии предложил «вернуть» Минмолодёжи

13:58, 15 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
13:58, 15 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#молодежь\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#Александр Свинин
Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
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Сейчас вопросами молодёжной политики занимается Минспорт Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Члены президиума Госсовета Удмуртской Республики решили обратиться к главе региона с предложением создания отдельного исполнительного органа по реализации государственной молодёжной политики. Об этом сообщила пресс-служба республиканского парламента в среду, 15 августа.

Первый зампредседателя правительства Удмуртии Александр Свинин отметил, что вопросы развития региональной молодёжной политики сегодня находятся в ведении Минспорта; при этом работа, которую сегодня ведёт отраслевое министерство совместно с подведомственными учреждениями, является недостаточной.

Свинин предложил создать «Стратегию развития молодёжной политики в Удмуртской Республике» на ближайшие пять лет, которая поможет систематизировать работу с молодёжью, с детскими и молодёжными общественными организациями, а также будет поддерживать и развивать проекты подрастающего поколения.

Председатель постоянной комиссии Госсовета по науке, образованию, культуре, национальной и молодёжной политике и спорту Татьяна Ишматова отметила, что принятое в 2014 году решение о слиянии Минмолодёжи и Минспорта в Удмуртии стало переломным моментом в развитии молодёжной политики Удмуртии. По мнению Ишматовой, именно тогда молодёжная политика как отрасль утратила свою весомость и приоритетность.

Как сообщил «Сусанину» министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьёв, руководивший республиканским министерством молодёжи в 2009-2014 годах, возрождение подобного органа власти вполне реально в современной социально-политической ситуации, а также в плане бюджетных возможностей региона. По мнению Соловьёва, возможно создание «не министерства, а агентства или комитета».

 

Наша справка:

Началом развития молодёжной политики в Удмуртии можно считать принятие постановления Верховного Совета УАССР «О формировании государственной молодёжной политики в УАССР» от 16 мая 1991 года - создан Госкомитет Удмуртской Республики по молодёжной политике в структуре правительства Удмуртии, а также органы по делам молодёжи в структуре муниципальных органов власти.

18 сентября 1995 года Госкомитет Удмуртской Республики по молодёжной политике переименован в Госкомитет Удмуртской Республики по делам молодёжи.

В 2009 году - преобразование Госкомитета в министерство по делам молодёжи Удмуртской Республики.

В 2014 году создано министерство по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики путём слияния министерства по физической культуре, спорту и туризму УР и министерства по делам молодёжи УР. 

13:58, 15 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
328
0
#Ижевск\n#молодежь\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#Александр Свинин

 

 

 


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