В Удмуртии назначили руководителя главного управления ветеринарии

Ведомством будет руководить Роман Габдрахманов, который трудился в должности заместителя начальника последние восемь лет.

Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов представил коллективу главного управления ветеринарии нового руководителя Роман Габдрахманов. Ранее он на протяжении восьми лет трудился в должности заместителя начальника, сообщает пресс-служба регионального кабинета министров.

Габдрахманов с 9 августа приступил к исполнению обязанностей начальника.

«Я хотел бы подчеркнуть профессиональные качества Романа Фиюсовича, способного и преданного ветеринарной службе человека. Он обладает всеми необходимыми профессиональными и личностными качествами - знаниями, терпением, опытом, цельностью характера, целеустремленностью и умением добиваться поставленных целей», - сказал Ярослав Семенов.

Ранее свой пост покинул Николай Котельников.

Наша справка:

Габдрахманов Роман Фиюсович родился 23 декабря 1972 в Казани. В 1997 году окончил Казанскую государственную академию ветеринарной медицины имени Баумана по специальности «Ветеринария».

Начинал трудовую деятельность в должности ветеринарного врача серологического отдела Сарапульской межрайонной ветеринарной лаборатории. Затем работал ветеринарным врачом в совхозе «Кигбаевский», главным ветеринарным врачом свинокомплекса «Кигбаевский бекон», «Свинокомплекс Арзамасцевский».

С 2008 по 2010 года занимал должность начальника – главного государственного ветеринарного инспектора Сарапула и Сарапульского района. На протяжении последних восьми лет трудился заместителем начальника Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики.

Удостоен почетных грамот и нагрудного знака «За вклад в развитие ветеринарной службы Удмуртской Республики».