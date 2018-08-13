play
pause
  • $ 66.91 ↑
  • € 76.68 ↓

В Удмуртии назначили руководителя главного управления ветеринарии

17:30, 13 августа, 2018
Георгий Поветкин
17:30, 13 августа, 2018
Георгий Поветкин
286
0
#Правительство\n#ветеринария\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ярослав Семенов
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
286
0

Ведомством будет руководить Роман Габдрахманов, который трудился в должности заместителя начальника последние восемь лет.

Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов представил коллективу главного управления ветеринарии нового руководителя Роман Габдрахманов. Ранее он на протяжении восьми лет трудился в должности заместителя начальника, сообщает пресс-служба регионального кабинета министров.

Габдрахманов с 9 августа приступил к исполнению обязанностей начальника.

 «Я хотел бы подчеркнуть профессиональные качества Романа Фиюсовича, способного и преданного ветеринарной службе человека. Он обладает всеми необходимыми профессиональными и личностными качествами - знаниями, терпением, опытом, цельностью характера, целеустремленностью и умением добиваться поставленных целей», - сказал Ярослав Семенов. 

Ранее свой пост покинул Николай Котельников.

Наша справка:

Габдрахманов Роман Фиюсович родился 23 декабря 1972 в Казани. В 1997 году окончил Казанскую государственную академию ветеринарной медицины имени Баумана по специальности «Ветеринария».

Начинал трудовую деятельность в должности ветеринарного врача серологического отдела Сарапульской межрайонной ветеринарной лаборатории. Затем работал ветеринарным врачом в совхозе «Кигбаевский», главным ветеринарным врачом свинокомплекса «Кигбаевский бекон», «Свинокомплекс Арзамасцевский».

С 2008 по 2010 года занимал должность начальника – главного государственного ветеринарного инспектора Сарапула и Сарапульского района. На протяжении последних восьми лет трудился заместителем начальника Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики.

Удостоен почетных грамот и нагрудного знака «За вклад в развитие ветеринарной службы Удмуртской Республики».

17:30, 13 августа, 2018
Георгий Поветкин
286
0
#Правительство\n#ветеринария\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ярослав Семенов

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Скончался предприниматель из Ижевска Сергей Ощепков

15:13, 08 августа, 2018
18650

Молния ударила двух мальчиков в Удмуртии

9226
10:50, 07 августа, 2018

Жители Ижевска убили человека, заметая следы другого преступления

7678
12:30, 10 августа, 2018

Андрей Осколков выразил соболезнования в связи со смертью ижевского бизнесмена Сергея Ощепкова

7398
20:10, 08 августа, 2018

В ГИБДД Удмуртии подтвердили информацию о двух погибших в ДТП на Сарапульском тракте

4060
09:30

Священник потребовал запретить новый клип Светланы Лободы

19:40, 11 августа, 2018
51739

Актера Ивана Бортника госпитализировали с переломом и внутренним кровотечением

9361
11:48, 07 августа, 2018

Лимузин «Кортеж» Владимира Путина оказался третьим в рейтинге лучших авто глав государств

2719
12:50, 06 августа, 2018

Четыре члена банды «ГТА» получили пожизненный срок за 17 убийств

2121
14:39, 09 августа, 2018

Житель Сочи исправил дорожную разметку

2082
12:47, 11 августа, 2018

Компания «Xiaomi» прекратит выпуск смартфонов

18:30, 09 августа, 2018
3193

Ученые объяснили любовь кошек к коробкам

2763
16:55, 08 августа, 2018

У жены президента Сирии нашли злокачественную опухоль

2611
18:45, 08 августа, 2018

Главы пяти стран поделят Каспийское море

2100
16:48, 10 августа, 2018

Вблизи аэропорта Болоньи прогремел взрыв

1957
16:58, 06 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: убытки «ИжАвто» и смертельное ДТП по Ижевском

В Ижевске открылся перевернуты дом

Удмуртия в минуту: главные новости недели

10 августа, 2018