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Имя нового мэра Ижевска станет известно 20 августа

16:59, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
16:59, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
292
0
#политика\n#Ижевск\n#власть и чиновники
Фото: @arzik2
292
0

На эту дату назначено заседание внеочередной сессии Гордумы Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. Новый глава появится у Ижевска 20 августа. По информации пресс-службы администрации города, именно на эту дату назначено внеочередное заседание городской думы Ижевска. Депутатам муниципального парламента предстоит выбрать мэра из двух кандидатов.

Напомним, что из 13 человек в шорт-лист вошли предприниматель и советник главы Удмуртии Константин Сунцов и директор гуманитарного лицея Михаил Черемных. Они набрали 491 и 418 баллов соответственно. Заседание конкурсной комиссии прошло в пятницу, 10 августа.

Кандидаты на пост главы Ижевска прокомментировали заседание конкурсной комиссии

Руководитель администрации главы Удмуртии: Качества кандидатов - реальные пути решения проблем города. Ижевск. Удмуртия. Руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов прокомментировал итоги заседания конкурсной комиссии. Кандидатов в шорт-лист на пост главы Ижевска определили в пятницу, 10 августа. Напомним, депутаты Гордумы Ижевска должны будут выбрать нового мэра города из двух кандидатов.

16:59, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
292
0
#политика\n#Ижевск\n#власть и чиновники

 

 

 


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