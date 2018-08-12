Имя нового мэра Ижевска станет известно 20 августа

На эту дату назначено заседание внеочередной сессии Гордумы Ижевска.
Ижевск. Удмуртия. Новый глава появится у Ижевска 20 августа. По информации пресс-службы администрации города, именно на эту дату назначено внеочередное заседание городской думы Ижевска. Депутатам муниципального парламента предстоит выбрать мэра из двух кандидатов.
Напомним, что из 13 человек в шорт-лист вошли предприниматель и советник главы Удмуртии Константин Сунцов и директор гуманитарного лицея Михаил Черемных. Они набрали 491 и 418 баллов соответственно. Заседание конкурсной комиссии прошло в пятницу, 10 августа.
Кандидаты на пост главы Ижевска прокомментировали заседание конкурсной комиссии
Руководитель администрации главы Удмуртии: Качества кандидатов - реальные пути решения проблем города. Ижевск. Удмуртия. Руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов прокомментировал итоги заседания конкурсной комиссии. Кандидатов в шорт-лист на пост главы Ижевска определили в пятницу, 10 августа. Напомним, депутаты Гордумы Ижевска должны будут выбрать нового мэра города из двух кандидатов.