Имя нового мэра Ижевска станет известно 20 августа

На эту дату назначено заседание внеочередной сессии Гордумы Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. Новый глава появится у Ижевска 20 августа. По информации пресс-службы администрации города, именно на эту дату назначено внеочередное заседание городской думы Ижевска. Депутатам муниципального парламента предстоит выбрать мэра из двух кандидатов.

Напомним, что из 13 человек в шорт-лист вошли предприниматель и советник главы Удмуртии Константин Сунцов и директор гуманитарного лицея Михаил Черемных. Они набрали 491 и 418 баллов соответственно. Заседание конкурсной комиссии прошло в пятницу, 10 августа.