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В Сарапуле главным специалистом управления архитектуры стал работник без нужного образования

14:53, 09 августа, 2018
Георгий Поветкин
14:53, 09 августа, 2018
Георгий Поветкин
620
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#Сарапул\n#Прокуратура\n#город\n#Удмуртия\n#работа
Фото: ИА "Сусанин"
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Прокуратура внесла представления в адрес главы города, после чего принятый на работу сотрудник был уволен.

Ижевск. Удмуртия. В Сарапуле главным специалистом-экспертом управления архитектуры и градостроительства администрации стал работник без необходимого высшего образования. Прокуратура внесла представления в адрес главы города, после чего принятый сотрудник был уволен, сообщили в надзорном ведомстве.

«Принятие на службу осуществлено также в отсутствие предусмотренных законом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», - уточнили в ведомстве.

В прокуратуре также уточнили, что подобные случаи противоречат принципам профессионализма и компетентности муниципальных служащих и влекут неэффективное расходование бюджетных средств.

14:53, 09 августа, 2018
Георгий Поветкин
620
0
#Сарапул\n#Прокуратура\n#город\n#Удмуртия\n#работа

 

 

 


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