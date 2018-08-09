В Сарапуле главным специалистом управления архитектуры стал работник без нужного образования

Прокуратура внесла представления в адрес главы города, после чего принятый на работу сотрудник был уволен.

Ижевск. Удмуртия. В Сарапуле главным специалистом-экспертом управления архитектуры и градостроительства администрации стал работник без необходимого высшего образования. Прокуратура внесла представления в адрес главы города, после чего принятый сотрудник был уволен, сообщили в надзорном ведомстве.

«Принятие на службу осуществлено также в отсутствие предусмотренных законом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», - уточнили в ведомстве.

В прокуратуре также уточнили, что подобные случаи противоречат принципам профессионализма и компетентности муниципальных служащих и влекут неэффективное расходование бюджетных средств.