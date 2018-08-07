Сергей Задорожный рассказал о жизни Ижевска без главы

С 3 мая столица Удмуртии живет без мэра.

Ижевск. Удмуртия. Врио главы Ижевска Сергей Задорожный рассказал о жизни столицы Удмуртской Республики без градоначальника. По его словам, простые горожане не должны были почувствовать трехмесячное отсутствие мэра. Город готовится к зиме, ремонтируются дороги и дворы. «Закладывается серьезный фундамент спокойной жизни. Это подготовка к отопительному сезону, выполнение тех федеральных программ, которые летом производятся – «Безопасные и качественные дороги» и «Комфортная городская среда», подготовка муниципальных учреждений дошкольных и школьных к началу учебного года. Это крайне важные направления, очень серьезные, сложные… и они не очень видные. Чем спокойнее, лучше идет работа, тем меньше событий каких-то», - сказал Задорожный.

С другой стороны, отсутствие главы сказывается на работе администрации. Так, в мае планировалось представить депутатам Гордумы план по оптимизации структуры администрации. Но вопрос решили отложить до избрания нового руководителя. Из-за отсутствия мэра также застопорилась тема пересмотра муниципальных программ.

Кроме того, действующие руководители управлений и заместители главы работают с приставкой «и.о». «И понятно, что у многих, сложно от них добиться качественного развития работы на перспективу. Не на текущий (момент – прим.ред.), а на перспективу. Я как старший руководитель, отвечающий за работу администрации, это вижу, чувствую, высказываю определенные требования. Это тоже, безусловно, сказывается», - отметил врио главы города.

Он напомнил, что 10 августа пройдет заседание конкурсной комиссии, которой предстоит отобрать кандидатов на пост главы Ижевска. После этого в течение 15 дней должна состояться внеочередная сессия городской думы, на которой депутаты изберут нового мэра. «Мы рассчитываем, ждем, что на этой неделе заседание конкурсной комиссии пройдет, конкурсная комиссия отберет несколько кандидатов, и в августе состоится сессия, где депутаты изберут главу города, и мы запустим заново те процессы, которые были остановлены, в том числе, для того чтобы город дальше развивался в этих непростых условиях», - заключил Задорожный.

Напомним, что Юрий Тюрин 3 мая написал заявление об уходе с поста главы Ижевска. В конкурсе на место градоначальника принимают участие 13 человек. Изначально планировалось, что мэра изберут ко Дню города – 12 июня, однако конкурсная комиссия не смогла собраться. Теперь заседание состоится 10 августа. Отметим, что бывший руководитель города решил принять участие в выборах в Гордуму, которые пройдут 9 сентября.