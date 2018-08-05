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В министерстве национальной политики Удмуртии сократят несколько заместителей министра

12:20, 05 августа, 2018
Георгий Поветкин
12:20, 05 августа, 2018
Георгий Поветкин
409
0
#Правительство\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#сокращение\n#Ярослав Семенов
Фото: ИА "Сусанин"
409
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Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Ярослав Семенов.

Ижевск. Удмуртия. В министерстве национальной политики Удмуртии сократят несколько заместителей министра. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Ярослав Семенов.

Штат ведомства будет составлять не более 12 человек. Одна должность будет государственной, остальные сотрудники будут трудиться на государственной гражданской службе.

На данный момент на сайте Миннаца помимо министра Ларисы Бурановой указан ее первый заместитель Павел Орлов, а также два заместителя Людмила Соковикова и Нелли Мамаева.

Ранее глава Удмуртии анонсировал сокращение чиновников в 2018 году. От административной реформы власти региона рассчитывают получить эффект в виде экономии бюджетных средств в размере 420 млн рублей.

Ранее стало известно о сокращении заместителей министра экономики.

12:20, 05 августа, 2018
Георгий Поветкин
409
0
#Правительство\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#сокращение\n#Ярослав Семенов

 

 

 


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