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Минстрою досталось от Бречалова: глава Удмуртии раскритиковал ведомство за реализацию госпрограммы

13:50, 23 июля, 2018
Георгий Поветкин
13:50, 23 июля, 2018
Георгий Поветкин
1937
0
#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#Минстрой Удмуртии\n#Минстрой\n#Александр Бречалов
Фото: ИА "Сусанин"
1937
0

В ходе аппаратного совещания руководитель республики сказал, что сделает выводы по команде министерства, которая курировала реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал региональное министерство строительства за реализацию государственной программы «Формирование комфортной городской среды».  В ходе аппаратного совещания руководитель республики сказал, что сделает выводы по команде ведомства, которая курировала реализацию проекта.

«Отдельное совещание будем проводить, некоторые главы отработали безобразно, если бы не фактически ежедневный контроль, мы бы имели проблемы по реализации этого проекта. Иван Владимирович, мы говорили на эту тему: работой министерства я не удовлетворен. 20 августа на аппаратном совещании мы будем предварительные итоги подводить, я буду делать соответствующие выводы по вашей команде, особенно по тем, кто вел этот проект, кто докладывал мне в субботу на ВКС с главами муниципальных районов», - высказался с критикой в адрес министра строительства Удмуртии Александр Бречалов.

Он также отметил в ходе своего диалога с Иваном Ястребом Балезинский район и его главу Юрия Новойдарского. Там по одному из проектов был заключен договор на разработку проектно-сметной документации только 9 июля.

«Если глава (муниципального образования – при. ред.) не ведет этот проект – мы получаем Балезинский район, где 9 июля заключается договор на разработку проектно-сметной документации. Новойдарский (Юрий Новойдарский – глава Балезинского района) пусть мне доложит, что они до 9 июля делали и где тот глава муниципального образования, который то болел, то еще что-то не мог сделать. У меня оценки нормальными словами этого нет, понимаете», - сказал глава региона.

Напомним, что в этом году в день выборов Президента России жители 8 муниципальных образований голосовали в том числе за те территории, которые будут благоустроены в 2018 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В голосовании приняли участие 247 тыс. человек. Так, в Ижевске для реконструкции была выбрана Центральная площадь и набережная пруда.

Помимо этого, в рамках госпрограммы будут проведены работы по благоустройству дворов.

13:50, 23 июля, 2018
Георгий Поветкин
1937
0
#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#Минстрой Удмуртии\n#Минстрой\n#Александр Бречалов

 

 

 


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