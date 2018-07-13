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Администрация Ижевска возьмет три кредита на общую сумму 900 млн рублей

18:10, 13 июля, 2018
Аграфена Костромская
18:10, 13 июля, 2018
Аграфена Костромская
187
0
#Ижевск\n#кредиты\n#власть и чиновники\n#Удмуртия
Фото: @arzik2
187
0

Начальная ставка составит до 8,5% годовых на три года.

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска в августе 2018 года планирует провести три аукциона на общую сумму 900 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба города.

Два аукцион направлены на открытие невозобновляемых кредитных линий на общую сумму 600 млн рублей с начальной ставкой 8,1% годовых на трехлетний срок.

Еще один аукцион предусматривает открытие возобновляемой кредитной линии на сумму 300 млн рублей. Его начальная годовая ставка составит 8,51% сроком на три года.

Таким образом власти хотят рефинансировать существующие коммерческие кредиты под более низкие процентные ставки.

Администрация подчеркивает, что эти кредиты не увеличат муниципальный долг Ижевска, а сократят расходы на его обслуживание.

Кстати, согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы и правительства Удмуртской Республики, городу будет предоставлен бюджетный кредит в размере 100 млн рублей с уплатой 0,1% годовых, сроком возврата до конца 2018 года.

18:10, 13 июля, 2018
Аграфена Костромская
187
0
#Ижевск\n#кредиты\n#власть и чиновники\n#Удмуртия

 

 

 


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