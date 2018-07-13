Администрация Ижевска возьмет три кредита на общую сумму 900 млн рублей

Начальная ставка составит до 8,5% годовых на три года.

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска в августе 2018 года планирует провести три аукциона на общую сумму 900 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба города.

Два аукцион направлены на открытие невозобновляемых кредитных линий на общую сумму 600 млн рублей с начальной ставкой 8,1% годовых на трехлетний срок.

Еще один аукцион предусматривает открытие возобновляемой кредитной линии на сумму 300 млн рублей. Его начальная годовая ставка составит 8,51% сроком на три года.

Таким образом власти хотят рефинансировать существующие коммерческие кредиты под более низкие процентные ставки.

Администрация подчеркивает, что эти кредиты не увеличат муниципальный долг Ижевска, а сократят расходы на его обслуживание.

Кстати, согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы и правительства Удмуртской Республики, городу будет предоставлен бюджетный кредит в размере 100 млн рублей с уплатой 0,1% годовых, сроком возврата до конца 2018 года.