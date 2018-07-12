Власти Ижевска продали лагерь «Соловьевские дачи» за 10 млн рублей

Лагерь не работал на протяжении нескольких лет.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска продали с молотка спортивный лагерь «Соловьевские дачи». Обладателем имущества и земельного участка, расположенного на берегу пруда на 9 км Якшур-Бодьинского тракта, стала компания ООО «Рента-С». Документация о прошедших торгах размещена на сайте города.

После подписания договоров компания получила в собственность землю площадью 12 561 кв. м, шесть корпусов, столовую, технические постройки, а также артезианскую скважину.

Начальная стоимость лота составляла почти 5,39 млн рублей. Продали же территорию и постройки за 9,7 млн рублей.

В документах, опубликованных городскими властями, указано, что на участке можно размещать только спортивные объекты: клубы, залы, бассейны, площадки и так далее.

Кстати, лагерь не работал на протяжении нескольких лет. В 2016 году его внесли в план создания инвестиционных объектов, так как он требовал капитального ремонта. В 2017 году лагерь попал в прогнозный план приватизации муниципального имущества.