Удмуртия возьмет кредиты на 5 млрд рублей

Займы планируется взять на полгода.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия планирует взять пять кредитов в банках на общую сумму 5 млрд рублей. Распоряжение об осуществлении государственных заимствований подписал председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

В соответствии с документацией, регион планирует вернуть полученные средства в течение полугода. Максимальная начальная ставка по кредиту составляет 7,7% годовых, цена каждого из пяти контрактов – 38,5 млн рублей.

По данным Минфина Удмуртии, на 1 июня 2018 года госдолг республики составил 48,3 млрд рублей. Из них 13,1 млрд рублей (27%) приходились на коммерческие кредиты, 26,2 млрд рублей (54%) – бюджетные заимствования, 9 млрд рублей (19%) на государственные ценные бумаги. На 1 января госдолг составлял 48,9 млрд рублей (18,5 млрд рублей – коммерческие кредиты, 21,4 млрд рублей – бюджетные кредиты, 9 млрд рублей – ценные бумаги региона).