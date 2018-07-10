play
pause
  • $ 62.83 ↓
  • € 73.94 ↑

Удмуртия возьмет кредиты на 5 млрд рублей

13:40, 10 июля, 2018
Дарья Саушина
13:40, 10 июля, 2018
Дарья Саушина
1039
0
#Правительство\n#кредиты\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
Фото: ИА Сусанин
1039
0

Займы планируется взять на полгода.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия планирует взять пять кредитов в банках на общую сумму 5 млрд рублей. Распоряжение об осуществлении государственных заимствований подписал председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

В соответствии с документацией, регион планирует вернуть полученные средства в течение полугода. Максимальная начальная ставка по кредиту составляет 7,7% годовых, цена каждого из пяти контрактов – 38,5 млн рублей.  

По данным Минфина Удмуртии, на 1 июня 2018 года госдолг республики составил 48,3 млрд рублей. Из них 13,1 млрд рублей (27%) приходились на коммерческие кредиты, 26,2 млрд рублей (54%) – бюджетные заимствования, 9 млрд рублей (19%) на государственные ценные бумаги. На 1 января госдолг составлял 48,9 млрд рублей (18,5 млрд рублей – коммерческие кредиты, 21,4 млрд рублей – бюджетные кредиты, 9 млрд рублей – ценные бумаги региона).

13:40, 10 июля, 2018
Дарья Саушина
1039
0
#Правительство\n#кредиты\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Власти Удмуртии заморозили выделение земельных участков многодетным семьям

10:00, 08 июля, 2018
13446

Под Ижевском молния ударила в крышу жилого дома

11045
09:55, 06 июля, 2018

В Удмуртии пациентка психиатрической клиники убила соседку по палате

9831
13:21, 05 июля, 2018

ДТП с участием КамАЗа в Удмуртии, обман на АЗС и 400 баллов по ЕГЭ: что произошло минувшей ночью

9704
08:00, 04 июля, 2018

Временная деревянная дорога появилась на участке трассы «Балезино-Сергино»

7411
11:35, 05 июля, 2018

МЧС России предложило свою помощь в спасении детской футбольной команды в Таиланде

10:46, 05 июля, 2018
2941

Госдума обнародовала размеры депутатских зарплат и пенсий

2659
19:03, 05 июля, 2018

В Кемерово задержали руководителя первой прибывшей к «Зимней вишне» пожарной группы

2270
19:10, 07 июля, 2018

Минфин планирует заставить производителей маркировать пиво

2143
15:53, 04 июля, 2018

В России ввели пошлины на товары из США

2041
18:45, 06 июля, 2018

Заблокированные в пещере Таиланда дети-футболисты написали письмо для родителей

12:45, 07 июля, 2018
2313

У берегов Индонезии затонул паром со 139 пассажирами

2081
18:30, 03 июля, 2018

Российские футболисты Кутепов и Фернандес попали в символическую сборную 1/8 ЧМ-2018 по версии журналистов

2036
11:46, 04 июля, 2018

Послематчевое видео в поддержку Украины обошлось хорватскому футболисту Вукоевичу отстранением от ЧМ-2018

1963
18:55, 09 июля, 2018

В Таиланде дайверы нашли пропавшую детскую футбольную команду

1875
11:42, 03 июля, 2018

Мультимедиа

Башня Ижмаша. Совещание инициативной группы

Удмуртия в минуту: новый глава Можги и летний град

Удмуртия в минуту: отравление детей и небольшое похолодание

09 июля, 2018