Владимир Путин назначил новым прокурором Удмуртии Артема Николаева

Указ о его назначении на эту должность подписал президент России Владимир Путин.

Ижевск. Удмуртия. Артема Николаева назначили на пост прокурора Удмуртии на 5-летний срок. Соответствующий указ 5 июля подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, что кандидатуру Николаева единогласно поддержали депутаты Госсовета Удмуртии.

Ранее эту должность занимал в течение 10 лет занимал Сергей Панов, который сейчас является советником главы Удмуртии. Также экс-прокурор планирует избираться в республиканский парламент от партии «Единая Россия».