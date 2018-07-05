Бывший прокурор Удмуртии Сергей Панов будет избираться в Госсовет

Также в список кандидатов вошел гендиректор «Белкамнефти» Дмитрий Арсибеков.

Ижевск. Удмуртия. Региональный политсовет партии «Единая Россия» утвердил список кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутатов Госсовета Удмурти шестого созыва. В него вошли бывший прокурор региона Сергей Панов и генеральный директор «Белкамнефти» Дмитрий Арсибеков. Об этом сообщает на официальном сайте партии.

Довыборы пройдут в единый день голосования - 9 сентября 2018 года. Панов будет избираться по Молодежному одномандатному округу № 12. Арсибеков по Сарапульскому районному одномандатному округу № 28.

Отметим, что бывший прокурор является советником главы Удмуртии по правовым вопросам. В апреле 2018 года депутаты регионального парламента единогласно поддержали кандидатуру Артема Николаева на должность руководителя надзорного ведомства.



В этом году свои полномочия по собственному желанию сложил парламентарий Владимир Нельзин.