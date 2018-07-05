Оно будет называется Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии переименовали Агентство по энергосбережению. Теперь оно будет называться Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства республики Ярославом Семеновым, разместили на сайте регионального кабинета министров.

Такой шаг объясняется реализацией приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и проведения госполитики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории республики.

В документе также говорится, что учредителем центра станет Минстрой Удмуртии, который должен внести необходимые изменения в устав организации и предложить состав правления автономной некоммерческой организации.