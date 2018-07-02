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Начальником управления финансов администрации Ижевска назначили Павла Новгородцева

12:37, 02 июля, 2018
Диана Ворончихина
12:37, 02 июля, 2018
Диана Ворончихина
744
0
#кадры\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Администрация
Фото: arzik2
744
0

Он приступил к своим обязанностям с понедельника, 2 июля.

Ижевск. Удмуртия. И.о. заместителя главы администрации Ижевска – начальником управления финансов назначили Павла Новгородцева. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, он приступил к своим обязанностям со 2 июля.

Павел Петрович Новгородцев родился 7 августа 1984 года. Окончил ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2009 года работал на различных должностях в Министерстве финансов Удмуртии. С декабря 2016 года был заместителем министра финансов Удмуртской Республики.

Напомним, что ранее этот пост занимала Гузалия Нурмухаметова. 28 июня стало известно о ее отставке.

12:37, 02 июля, 2018
Диана Ворончихина
744
0
#кадры\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Администрация

 

 

 


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