Начальником управления финансов администрации Ижевска назначили Павла Новгородцева

Он приступил к своим обязанностям с понедельника, 2 июля.

Ижевск. Удмуртия. И.о. заместителя главы администрации Ижевска – начальником управления финансов назначили Павла Новгородцева. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, он приступил к своим обязанностям со 2 июля.

Павел Петрович Новгородцев родился 7 августа 1984 года. Окончил ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2009 года работал на различных должностях в Министерстве финансов Удмуртии. С декабря 2016 года был заместителем министра финансов Удмуртской Республики.

Напомним, что ранее этот пост занимала Гузалия Нурмухаметова. 28 июня стало известно о ее отставке.