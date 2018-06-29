Советник главы Удмуртии Константин Сунцов предложил реформу районных администраций Ижевска

Также он считает возможным разместить все управления города в 9 помещениях.

Ижевск. Удмуртия. Советник главы Удмуртии по инвестиционному развитию и кандидат на пост главы Ижевска Константин Сунцов предложил реформировать районные администрации. Во время записи программы «Кофемолка» он рассказал, что в настоящее время над управлением городом работают более 1000 человек.

«Много. Оптимально разделить функции на штаб и «поле». Если у нас все эти люди будут работать в «поле» – ходить по районам, с населением, с нарушениями, стихийными свалками, ходить по полю и фиксировать это все – такое разделение приведет к тому, что мы не будем сидеть в кабинете и ждать, когда принесут жалобу. Мы сами будем проактивно ее исправлять. С таким разделением это количество может и остаться. Но это будут люди, которые работают в «полях», прочесывая все», - рассказал советник главы Удмуртской Республики.

Он также отметил, что часть функций районных администраций можно передать городу. Это, например, закупки и работа бухгалтерии. Таким образом районная администрация несет две основные функции: работа с населением и работа «в поле».

Также на своей странице в социальных сетях Сунцов предложил эффективно использовать имущество администрации города. На начало этого года структуры управления столицей Удмуртии занимали помещения по 36 адресам. Советник главы считает возможным разместить муниципальные власти в 9 местах. Это даст сокращение ежегодных расходов на 11 млн рублей, высвободит 6,5 тыс. квадратных метров помещений с потенциальным доходом в 16 млн рублей в год, а также экономию по логистике и повышение управляемости.