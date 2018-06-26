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Госсовет Удмуртии в первом чтении принял закон о штрафах за парковку на газонах

14:20, 26 июня, 2018
Георгий Поветкин
14:20, 26 июня, 2018
Георгий Поветкин
735
0
#штрафы\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#автомобиль
Фото: @arzik2
735
0

В марте 2017 года Верховный суд России подобную инициативу парламентариев признал недействительной.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии в первом чтении приняли поправки в закон, регламентирующий штрафы за парковку на газонах, тротуарах и детских площадках. Проект рассмотрели на шестой сессии регионального парламента, которая прошла во вторник, 26 июня.

«Закон […] дополняется новой статьей, в которой предусмотрена административная ответственность владельцев транспортных средств за нарушение требований муниципальных правовых актов по обеспечению благоустройства, совершенных с использованием механических транспортных средств, выразившееся в размещении их на озелененных территориях, пешеходных дорожках, колодцах и детских площадках», - рассказала в ходе выступления руководитель постоянной комиссии по общественной безопасности Госсовета Елена Дербилова.

Проектом закона также подразумевается 50-процентная скидка для тех, кто оплатит штраф в течение 20 дней. По словам Дербиловой, в Ижевске в 2017 году было отмечено около 6 тыс. случаев парковки на тротуарах и газонах. За первые 5 месяцев 2018 года еще 2,5 тыс. случаев.

Поправки к проекту закона принимаются до 7 сентября.

Председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин рассказал, что власти муниципалитета поддерживают данный законопроект.

«Мы считаем, что принятие этого закона даст возможность навести нам порядок. Многие ставят и на детские, и на спортивные площадки. Хотим поддержать данный проект», - сказал Гарин.

Отметим, что в марте 2017 года Верховный суд России принял решение о признании недействительным закона Удмуртской Республики о запрете парковаться на газонах и детских площадках.

 

14:20, 26 июня, 2018
Георгий Поветкин
735
0
#штрафы\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#автомобиль

 

 

 


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