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Спикер Госсовета Удмуртии оценил работу бывших коллег из расформированных советов депутатов

12:47, 26 июня, 2018
Георгий Поветкин
12:47, 26 июня, 2018
Георгий Поветкин
1187
0
#Ижевск\n#депутаты\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии
1187
0

По словам Алексея Прасолова, народные избранники своими поступками подвели избирателей.

Ижевск. Удмуртия. Спикер Госсовета Удмуртии оценил работу бывших коллег из расформированных советов депутатов. По словам Алексея Прасолова, народные избранники проявили тем самым неуважение в первую очередь к своим избирателям.

«Вы знаете, мы обсуждали и одно и второе муниципальное образования, эти внутренние скрытые течения, которые строились на личных амбициях определенных людей, привели, это лично мое мнение и с этим согласны многие депутаты, к неуважению своих избирателей. Они тем самым просто не уважают тех, кто их избрал для работы», - сказал Алексей Прасолов.

Он также отметил, что следующие советы депутатов в муниципальных образованиях «Камбарское» и «Чернушинское» выберут в единый день голосования – 9 сентября.

«Мы успеваем по времени в единый день голосования провести выборы, но это прецедент», - отметил Прасолов.

Напомним, что сегодня депутаты регионального парламента проголосовали за роспуск двух советов депутатов муниципальных образований «Камбарское» и «Чернушинское», из-за того, что совет не собирался три месяца. С инициативой выступил в том числе и глава региона Александр Бречалов.

12:47, 26 июня, 2018
Георгий Поветкин
1187
0
#Ижевск\n#депутаты\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии

 

 

 


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