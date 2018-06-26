Заседания советов не проводились на протяжении трех месяцев.

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии проголосовал за роспуск двух советов депутатов в муниципальных образованиях республики. Такое решение приняли во время шестой сессии регионального парламента, которая прошла во вторник, 26 июня.

Речь идет о совете депутатов МО «Камбарское» (Камбарский район) и «Чернушинское» (Якшур-Бодьинский район).

Законопроекты приняли сразу в двух чтениях. Депутаты в указанных муниципальных образованиях не собирались на протяжении трех месяцев.

Отметим, что с инициативой роспуска выступил глава Удмуртии Александр Бречалов.