И. о. главы Ижевска Сергей Задорожный впервые вошел в медиарейтинг глав столиц ПФО

Он занял 8 место, опередив коллег из 6 городов.

Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющий полномочия главы Ижевска Сергей Задорожный впервые вошел в медиарейтинг глав столиц ПФО. Он занял 8 место, опередив коллег из 6 городов, сообщает Медиалогия.

Отметим, что индекс Задорожного составил 1900. Это немногим меньше, чем у Евгения Арапова из Оренбурга.

В первой тройке расположились нижегородский глава Владимир Панов, Михаил Исаев из Саратова и Ильсур Метшин, возглавляющий Казань. Задорожный впервые был включен в данный рейтинг.

МедиаИндекс – это показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.