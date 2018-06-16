Нарушения в декларациях нашли у 44 сотрудников администрации Ижевска

Служащие и руководители учреждений предоставляли неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах и имуществе.

Ижевск. Удмуртия. У 44 сотрудников структурных подразделений администрации Ижевска нашли нарушения в декларациях о доходах. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, всех их привлекли к дисциплинарной ответственности.

«В ходе проверок выявлены факты поступления граждан на муниципальную службу, а также переводов без предъявления справок о доходах», - говорится в сообщении надзорного органа.

Кроме того, служащие и руководители учреждений в Октябрьском районе города предоставляли неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах и имуществе.

В Управлении земельных ресурсов и землеустройства администрации города выявлен факт непредставления служащим сведений о приобретении квартиры, стоимость которой значительно превышает доход его семьи за три года.

«Выявлялись факты осуществления служащими иной оплачиваемой работы в отсутствие письменного уведомления работодателя», - отметили прокуроры.