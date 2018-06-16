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Нарушения в декларациях нашли у 44 сотрудников администрации Ижевска

14:08, 16 июня, 2018
14:08, 16 июня, 2018
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#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия
Фото: @arzik2
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Служащие и руководители учреждений предоставляли неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах и имуществе.

Ижевск. Удмуртия. У 44 сотрудников структурных подразделений администрации Ижевска нашли нарушения в декларациях о доходах. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, всех их привлекли к дисциплинарной ответственности.

«В ходе проверок выявлены факты поступления граждан на муниципальную службу, а также переводов без предъявления справок о доходах», - говорится в сообщении надзорного органа.

Кроме того, служащие и руководители учреждений в Октябрьском районе города предоставляли неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах и имуществе.

В Управлении земельных ресурсов и землеустройства администрации города выявлен факт непредставления служащим сведений о приобретении квартиры, стоимость которой значительно превышает доход его семьи за три года.

«Выявлялись факты осуществления служащими иной оплачиваемой работы в отсутствие письменного уведомления работодателя», - отметили прокуроры.

14:08, 16 июня, 2018
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#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия

 

 

 


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