Сложившие полномочия депутаты Гордумы Ижевска скрыли наличие квартир, бизнеса и детей

Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Сложившие полномочия депутаты Гордумы Ижевска скрыли наличие квартир, земли, бизнеса и детей. Об этом в субботу, 9 июня, сообщает прокуратура Удмуртии.

По информации надзорного органа, один из бывших народных избранников не представил сведения о наличии долей в уставных капиталах трех коммерческих организаций. Другой не сообщил о том, что он и его супруга участвуют в коммерческих организациях. Третий не представил сведения о наличие у супруги в собственности восьми земельных участков. Четвертый - о наличии у него в собственности 8 земельных участков, квартиры, а также о наличии у супруги в собственности 9 земельных участков и сведения об участии в 4 коммерческих организациях, в том числе о наличии акций одного из акционерных обществ. Еще один - не представил сведения в отношении своего несовершеннолетнего сына.

Как пишет прокуратура, эти факты свидетельствовали о грубом игнорировании требований законодательства о противодействии коррупции.

В надзорном органе также обратили внимание на то, что изначально муниципальный парламент, несмотря на принятые меры прокурорского реагирования, уклонился от принятия соответствующего решения.

Напомним в марте и апреле шестеро депутатов Гордумы Ижевска досрочно сложили свои полномочия.