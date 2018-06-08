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Внеплановые проверки: депутаты Госсовета Удмуртии предложили усилить контроль за производителями продуктов питания

14:20, 08 июня, 2018
Анна Торхова
14:20, 08 июня, 2018
Анна Торхова
451
0
#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия\n#инициативы\n#парламент\n#Госсовет Удмуртии\n#депутат
Фото: ИА «Сусанин»
451
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Парламентарии выступили с инициативой внеплановых проверок.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты в Удмуртии предложили проводить внеплановые проверки производителей продуктов питания. Законодательную инициативу рассмотрят на ближайшей сессии Госсовета, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

По данным Россельхознадзора, в 2017 году доля фальсификата на российском мясном рынке составила 21,9%, молочном - 19,4%. Основными нарушениями стали подмена сырья, а также замена молочного и животного жиров растительными.

По словам председателя постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимира Варламова, недобросовестные производители пользуются своей безнаказанностью и выпускают некачественную продукцию.

Проектом федерального закона предлагается дополнить часть 3 статьи 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и таким образом снять запрет на проведение внеплановых проверок.

Кроме того, постоянная комиссия проголосовала за принятие обращения Госсовета к Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву. Так, депутаты предлагают обязать продавцов указывать сведения о содержании в товаре сухого молока и (или) растительных жиров в виде отдельного указателя. Нововведение позволит покупателям в доступном виде получать информацию о составе продуктов.

14:20, 08 июня, 2018
Анна Торхова
451
0
#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия\n#инициативы\n#парламент\n#Госсовет Удмуртии\n#депутат

 

 

 


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