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Главу Можги выберут 6 июня

17:00, 30 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
17:00, 30 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Можга\n#Удмуртия\n#выборы мэров
Фото: vk.com/mozhgatoday (Максим Орлов)
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На должность претендует два кандидата.

Можга. Удмуртия. Главу Можги выберут на сессии гордумы в среду, 6 июня. Как сообщает пресс-служба можгинской администрации, на рассмотрение вынесут две кандидатуры.

Отметим, что в среду, 30 мая, в резиденции главы Удмуртской Республики в форме собеседования состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Город Можга».

Из 12 участников конкурса комиссия определила «финалистов»: директор ООО «Сервисный центр» Руслан Галеев и главврач санатория-профилактория «Свет» Леонид Смердягин.

Депутаты городской думы изберут нового главу города путём тайного голосования.

17:00, 30 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
236
0
#Можга\n#Удмуртия\n#выборы мэров

 

 

 


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