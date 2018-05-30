Главу Можги выберут 6 июня

На должность претендует два кандидата.

Можга. Удмуртия. Главу Можги выберут на сессии гордумы в среду, 6 июня. Как сообщает пресс-служба можгинской администрации, на рассмотрение вынесут две кандидатуры.

Отметим, что в среду, 30 мая, в резиденции главы Удмуртской Республики в форме собеседования состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Город Можга».

Из 12 участников конкурса комиссия определила «финалистов»: директор ООО «Сервисный центр» Руслан Галеев и главврач санатория-профилактория «Свет» Леонид Смердягин.

Депутаты городской думы изберут нового главу города путём тайного голосования.