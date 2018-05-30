Главу Воткинска выберут 5 июня

На должность претендуют три кандидата.

Воткинск. Удмуртия. Главу Воткинска выберут во вторник, 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как отметил председатель Гордумы Сергей Омельянович, на сессию выносится только один вопрос - избрание Главы муниципального образования «Город Воткинск».

Напомним, что из 10 кандидатур конкурсной комиссией были выбраны три:

- Антон Гусев, депутат Воткинской городской Думы, руководитель коммерческого предприятия;

- Алексей Заметаев, заместитель главы администрации Воткинского района по экономике;

- Юрий Захаров, директор ижевского ипподрома.

Окончательный выбор сделают депутаты Воткинской городской думы с помощью процедуры тайного голосования.