Главу Воткинска выберут 5 июня

На должность претендуют три кандидата.
Воткинск. Удмуртия. Главу Воткинска выберут во вторник, 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Как отметил председатель Гордумы Сергей Омельянович, на сессию выносится только один вопрос - избрание Главы муниципального образования «Город Воткинск».
Напомним, что из 10 кандидатур конкурсной комиссией были выбраны три:
- Антон Гусев, депутат Воткинской городской Думы, руководитель коммерческого предприятия;
- Алексей Заметаев, заместитель главы администрации Воткинского района по экономике;
- Юрий Захаров, директор ижевского ипподрома.
Окончательный выбор сделают депутаты Воткинской городской думы с помощью процедуры тайного голосования.