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Главу Воткинска выберут 5 июня

14:30, 30 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
14:30, 30 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#выборы\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#выборы мэров
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На должность претендуют три кандидата.

Воткинск. Удмуртия. Главу Воткинска выберут во вторник, 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как отметил председатель Гордумы Сергей Омельянович, на сессию выносится только один вопрос - избрание Главы муниципального образования «Город Воткинск».

Напомним, что из 10 кандидатур конкурсной комиссией были выбраны три:

- Антон Гусев, депутат Воткинской городской Думы, руководитель коммерческого предприятия;

- Алексей Заметаев, заместитель главы администрации Воткинского района по экономике;

- Юрий Захаров, директор ижевского ипподрома.

Окончательный выбор сделают депутаты Воткинской городской думы с помощью процедуры тайного голосования.

14:30, 30 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
107
0
#выборы\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#выборы мэров

 

 

 


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