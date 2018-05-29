Встреча молодых парламентариев состоялась во вторник, 29 мая, в Перми.

Пермь. Молодежные парламенты Ижевска и Перми утвердили соглашение о сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба удмуртского регионального отделения «Единой России», встреча молодых парламентариев прошла во вторник, 29 мая, в краевой столице Прикамья.

Также участником заседания был депутат Госдумы России от Пермского края и Удмуртии Игорь Сапко.

«Вдвойне приятно было сегодня присутствовать на очередном заседании Молодежного парламента города Перми. Для меня работа с молодежью всегда является ключевой и приоритетной. Удмуртия входит в часть моего партийного округа, поэтому мне, безусловно, интересна жизнь республики. Искренне рад, что первое соглашение, которое подписывает Молодежный парламент Перми — это соглашение с Молодежным парламентом Ижевска. Отрадно, что с каждым годом молодежь все больше заявляет о себе и становится полноценным участником различных общественно-политических процессов. Важной миссией считаю наладить конструктивный диалог между нашими регионами!», - отметил Игорь Сапко.

Подписание соглашения запланировано на июнь. Отмечается, что это позволит наладить более тесное сотрудничество, а также более эффективный обмен опытом между молодежными совещательными органами по реализации проектной деятельности, проведению совместных мероприятий и другим вопросам.