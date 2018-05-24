По словам Татьяны Ишматовой, такой вид парламентаризма играет важную роль в формировании кадрового резерва.

Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии ответили скептикам, критикующим молодежный парламент. По словам председателя постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту Татьяны Ишматовой, такой вид парламентаризма играет важную роль в формировании кадрового резерва республики.

«Недавно мы закончили работу над формированием молодежного парламента. 30 мая состоится первая организационная сессия, где будет избран председатель и структура парламента. […] На все скептические замечания хочу сказать, что результат работы говорит сам за себя: это кадровый резерв. Многие из тех ребят, которые прошли через школу молодежного парламента, сегодня являются яркими участниками нашей политической жизни», - рассказала журналистам в ходе пресс-конференции Татьяна Ишматова, отметив активность молодых парламентариев.

По словам председателя постоянной комиссии, в некоторых случаях подобная школа дает молодым людям возможность понять, что законотворческая деятельность – это не то направление, в котором они хотели двигаться дальше.

«Не всегда сразу понимаешь, чем занимаются законодательные органы власти. Депутат воспринимается очень многими как человек, у которого есть мешок денег, который ему выдают в тот момент как он становится депутатом. И он разъезжает, размахивая этим мешком, кому бы эти деньги раздать. Но это я утрирую, чтобы внести немножко юмора в нашу беседу. На самом деле, есть такие ребята, которые говорят, что работа над законотворчеством - это скучно, это не мое», - сказал Татьяна Ишматова.