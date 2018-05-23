За его кандидатуру было отдано 11 голосов, против 7 голосов за его оппонента Алексея Патрина.

Можга. Главой Можгинского района Удмуртии выбрали Александра Васильева. Об этом «Сусанину» сообщила руководитель аппарата администрации района, начальник управления документационного обеспечения Надежда Городилова.

За кандидатуру Васильева было отдано 11 голосов, против 7 голосов за его оппонента Алексея Патрина.

Ранее Васильев занимал должность главы муниципального образования «Горнякское». Всего на пост руководителя администрации района претендовало 15 человек.