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Глава Удмуртии поднялся на одну позицию в федеральном медиарейтинге губернаторов России

08:10, 18 мая, 2018
Диана Ворончихина
08:10, 18 мая, 2018
Диана Ворончихина
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#СМИ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#глава Удмуртии\n#глава республики\n#Александр Бречалов
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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По итогам апреля 2018 года Александр Бречалов переместился с 35 места на 34.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов занял 34 место в рейтинг-листе губернаторов России. Как сообщает Медиалогия, руководитель республики поднялся на одну строчку.

Имя Бречалова за прошедший месяц упоминалось в СМИ 2 392 раза. Его медиаиндекс составил 17 803.

Лидерскую позицию за собой закрепил Сергей Собянин (Москва), на второй позиции – Сергей Цивилив (Кемеровская область), на третьей – Андрей Воробьев (Московская область).

Что касается медиарейтинга глав регионов Приволжского федерального округа, то здесь Бречалов находится на 8 месте, как и в марте. Первая тройка также осталась прежней: Рустам Минниханов (Татарстан), Рустэм Хамитов (Башкортостан) и Дмитрий Азаров (Самарская область).

08:10, 18 мая, 2018
Диана Ворончихина
97
0
#СМИ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#глава Удмуртии\n#глава республики\n#Александр Бречалов

 

 

 


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