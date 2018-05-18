Глава Удмуртии поднялся на одну позицию в федеральном медиарейтинге губернаторов России

По итогам апреля 2018 года Александр Бречалов переместился с 35 места на 34.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов занял 34 место в рейтинг-листе губернаторов России. Как сообщает Медиалогия, руководитель республики поднялся на одну строчку.

Имя Бречалова за прошедший месяц упоминалось в СМИ 2 392 раза. Его медиаиндекс составил 17 803.

Лидерскую позицию за собой закрепил Сергей Собянин (Москва), на второй позиции – Сергей Цивилив (Кемеровская область), на третьей – Андрей Воробьев (Московская область).

Что касается медиарейтинга глав регионов Приволжского федерального округа, то здесь Бречалов находится на 8 месте, как и в марте. Первая тройка также осталась прежней: Рустам Минниханов (Татарстан), Рустэм Хамитов (Башкортостан) и Дмитрий Азаров (Самарская область).