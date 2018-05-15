Игорь Стыценко возглавил комиссию Гордумы Ижевска по развитию территорий

Решение приняли на сессии муниципального парламента во вторник, 15 мая.

Ижевск. Удмуртия. Постоянную комиссию Городской думы Ижевска по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии возглавил Игорь Стыценко. Его кандидатуру поддержали депутаты Гордумы на внеочередной сессии во вторник, 15 мая. До этого Стыценко был заместителем председателя комиссии, а возглавлял ее Дмитрий Данилов, который в апреле сложил свои полномочия.

Игорь Стыценко определил основные направления работы. Это корректировка правил землепользования и застройки, разработка регламента, касающегося архитектурного облика фасада здания, решение вопроса парковок, в том числе и платных, размещения рекламы. Депутат также выделил тему необходимости разграничения городских лесов и парковых зон. «В городе существует большой запрос общественности на устройство парков и скверов. В городских лесах это невозможно, поэтому необходимо разделить вопросы городских лесов и лесопарковых зон», - рассказал он. Новый руководитель комиссии обратил внимание на готовность открыто работать с горожанами, принимать их предложения при разработке документов.

Ранее Игорь Стыценко стал гостем программы «Кофемолка».