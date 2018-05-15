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Игорь Стыценко возглавил комиссию Гордумы Ижевска по развитию территорий

12:20, 15 мая, 2018
Дарья Саушина
12:20, 15 мая, 2018
Дарья Саушина
380
0
#кадры\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#власть и чиновники
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Решение приняли на сессии муниципального парламента во вторник, 15 мая.

Ижевск. Удмуртия. Постоянную комиссию Городской думы Ижевска по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии возглавил Игорь Стыценко. Его кандидатуру поддержали депутаты Гордумы на внеочередной сессии во вторник, 15 мая. До этого Стыценко был заместителем председателя комиссии, а возглавлял ее Дмитрий Данилов, который в апреле сложил свои полномочия

Игорь Стыценко определил основные направления работы. Это корректировка правил землепользования и застройки, разработка регламента, касающегося архитектурного облика фасада здания, решение вопроса парковок, в том числе и платных, размещения рекламы. Депутат также выделил тему необходимости разграничения городских лесов и парковых зон. «В городе существует большой запрос общественности на устройство парков и скверов. В городских лесах это невозможно, поэтому необходимо разделить вопросы городских лесов и лесопарковых зон», - рассказал он. Новый руководитель комиссии обратил внимание на готовность открыто работать с горожанами, принимать их предложения при разработке документов.

Ранее Игорь Стыценко стал гостем программы «Кофемолка».

Депутат Гордумы Ижевска Игорь Стыценко рассказал в "Кофемолке" про "Аксион" и хождение под парусом

Игорь Стыценко стал гостем Энвиля Касимова в "Кофемолке". Ижевск. Удмуртия. Депутат Городской думы Ижевска, заместитель генерального директора "КОМОС-Строй" Игорь Стыценко рассказал о том, как легендарный родственник повлиял на его жизнь и откуда появилась тяга к морю. Об этом и не только он рассказал Энвилю Касимову в программе "Кофемолка".


12:20, 15 мая, 2018
Дарья Саушина
380
0
#кадры\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#власть и чиновники

 

 

 


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