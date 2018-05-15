Олег Гарин примет участие в конкурсе на пост главы Ижевска

Об этом председатель Гордумы рассказал журналистам.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин намерен побороться за пост главы города. Об этом он сообщил журналистам во вторник, 15 мая.

«Я принял решение по участию в конкурсе. Пока рано говорить о программе, она, безусловно, есть, но сначала я её должен буду представить её комиссии», - рассказал спикер муниципального парламента.

Олег Гарин также отметил, что «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, если ты начал заниматься политикой, то ты должен продолжать ей заниматься, идти вперёд. Я для себя такое решение принял, попробую поучаствовать. У меня есть определённое преимущество, я работаю в городе не первый год, знаю о проблемах городских».

Заявки от претендентов будут принимать с 18 по 28 мая. 8 июня состоится заседание специальной комиссии, которая выберет не менее двух кандидатов и представит их депутатам Гордумы.