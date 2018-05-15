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В Можге только один человек подал заявление на участие в конкурсе на пост главы города

08:30, 15 мая, 2018
Диана Ворончихина
08:30, 15 мая, 2018
Диана Ворончихина
407
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#кадры\n#Можга\n#власть и чиновники\n#конкурс\n#власть\n#Удмуртия
Фото: www.google.ru/maps
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Число кандидатов еще может увеличиться, прием документов продлится до 17 мая.

Можга. Удмуртия. В Можге по данным на 14 мая только один человек изъявил желание принять участие в конкурсе на должность главы города. Об этом сообщает пресс-служба главы и администрации Удмуртии.

Прием документов продлится до 17 мая, поэтому число кандидатов на этот пост может увеличиться. Сам конкурс состоится 30 мая 2018 года с 10:00 часов в резиденции главы Удмуртии.

Напомним, что бывший руководитель Можги Алексей Шишов сложил свои полномочия, написав 4 апреля заявление по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы города назначен Константин Кодесников.

25 апреля 2018 года на сессии городской Думы принято решение об объявлении конкурса на должность главы Можги.

08:30, 15 мая, 2018
Диана Ворончихина
407
0
#кадры\n#Можга\n#власть и чиновники\n#конкурс\n#власть\n#Удмуртия

 

 

 


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