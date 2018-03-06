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Министр строительства Удмуртии: максимальное внимание будем уделять людям с ограниченными возможностями

08:30, 06 марта, 2018
Диана Ворончихина
08:30, 06 марта, 2018
Диана Ворончихина
1055
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#строительство\n#Ижевск\n#жилье\n#Послание президента к ФС РФ\n#ипотека\n#Удмуртия\n#городская среда\n#послание президента
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
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Иван Ястреб прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Ижевск. Удмуртия. Министра строительства, архитектуры и энергетики Удмуртии Иван Ястреб прокомментировал послание президента России Федеральному Собранию по вопросам формирования комфортной среды в населенных пунктах и повышению доступности жилья.

Владимир Путин предложил «развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населённых пунктов, и как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет». Министр строительства Удмуртии отметил, что в именно в этом направлении сегодня работает программа «Формирование комфортной городской среды», которая стартовала в республике в 2017 году.

«Мы сегодня понимаем, что и муниципалитеты готовы к тому, чтобы создавать комфортную городскую среду. И я подчеркну это, мы не говорим не только о благоустройстве, мы говорим о точках притяжения для жителей, мы говорим о том, чтобы эти пространства были максимально комфортными для каждого человека», - сказал Иван Ястреб.

Также министр отметил, что в этом году и в последующих в формировании комфортной городской среды максимальное внимание будет уделяться людям с ограниченными возможностями.

Что касается повышения доступности жилья, которая также стала объектом внимания президента России, то с этого года в Удмуртии реализуется пилотный проект ипотеки по стандартам АИЖК с процентной ставкой 6% годовых.

«Это хороший процент. Мы ждем хорошего отклика от граждан», - отметил Ястреб.

Ещё одним небольшим шагом на пути к доступному жилью в республики стало переопределение полномочий между министерством и администрацией Ижевска

«Сегодня министерство строительства выдает разрешение на строительство. Для чего это было сделано? Для удобства застройщиков, чтобы они в одном окне могли всегда получить исчерпывающую информацию, получить разрешение на строительство и дальше реализовывать свои инвестиционные проекты», - сказал министр.

Кроме того, по словам министра помимо выданных разрешений продолжают поступать новые запросы на получение разрешения для строительства.  

«Это означает, что есть такая тенденция на увеличение объемов жилья. Нельзя сказать, что она агрессивная, но тем не менее. Я думаю, что мы останемся в том же объеме, который был и в предыдущем году», - резюмировал Ястреб.

08:30, 06 марта, 2018
Диана Ворончихина
1055
0
#строительство\n#Ижевск\n#жилье\n#Послание президента к ФС РФ\n#ипотека\n#Удмуртия\n#городская среда\n#послание президента

 

 

 

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