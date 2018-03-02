Ярослав Семенов: у Удмуртии есть резерв для исполнения послания президента

Председатель правительства Удмуртии прокомментировал амбициозные задачи, которые в своем ежегодном послании озвучил глава государства.

Ижевск. Удмуртия. У Удмуртии есть резерв для исполнения поручений по итогам ежегодного послания президента России Федеральному Собранию. Об этом журналистам сообщил председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

Глава государства заявил о необходимости обеспечения яслями, увеличения объемов жилищного и дорожного строительства, повышения продолжительности жизни и качества медицины.

«Безусловно, резерв есть, те 650 тыс. квадратных метров жилья, которые мы сейчас вводим (в год – прим. ред.), мы понимаем, что у нас есть куда развиваться, у нас есть прекрасные производственные мощности, у нас есть и финансовые инструменты, и сейчас мы активно используем инструменты АИЖК, и даже используем ставки меньше, чем по стране по ипотечному кредитованию», - рассказал Ярослав Семенов.

Он также отметил важность экономических преобразований. «Поэтому мы сейчас ждем поручения президента по итогам послания, чтобы его реализовывать. И исполнительная власть республики будет к этому готова, и гражданское общество, и конфессии, и Государственный совет. При принятии тех или иных решений мы будем единой командор исполнять все то, о чем было сейчас озвучено лидером страны».

По словам Ярослава Семенова, вторая часть послания Владимира Путина, посвященная современному вооружению государства, свидетельствует о миролюбивом укладе в стране. «Грозное оружие, которое производится – это не оружие нападения, это оружие, которое всем дает понять: мы не хотим войны, но если угроза будет, мы к ней, конечно же, готовы».