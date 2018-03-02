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Ярослав Семенов: у Удмуртии есть резерв для исполнения послания президента

09:00, 02 марта, 2018
Дарья Саушина
09:00, 02 марта, 2018
Дарья Саушина
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#Владимир Путин\n#Правительство\n#строительство\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба главы Удмуртии
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Председатель правительства Удмуртии прокомментировал амбициозные задачи, которые в своем ежегодном послании озвучил глава государства.

Ижевск. Удмуртия. У Удмуртии есть резерв для исполнения поручений по итогам ежегодного послания президента России Федеральному Собранию. Об этом журналистам сообщил председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

Глава государства заявил о необходимости обеспечения яслями, увеличения объемов жилищного и дорожного строительства, повышения продолжительности жизни и качества медицины.

«Безусловно, резерв есть, те 650 тыс. квадратных метров жилья, которые мы сейчас вводим (в год – прим. ред.), мы понимаем, что у нас есть куда развиваться, у нас есть прекрасные производственные мощности, у нас есть и финансовые инструменты, и сейчас мы активно используем инструменты АИЖК, и даже используем ставки меньше, чем по стране по ипотечному кредитованию», - рассказал Ярослав Семенов.

Он также отметил важность экономических преобразований. «Поэтому мы сейчас ждем поручения президента по итогам послания, чтобы его реализовывать. И исполнительная власть республики будет к этому готова, и гражданское общество, и конфессии, и Государственный совет. При принятии тех или иных решений мы будем единой командор исполнять все то, о чем было сейчас озвучено лидером страны».

По словам Ярослава Семенова, вторая часть послания Владимира Путина, посвященная современному вооружению государства, свидетельствует о миролюбивом укладе в стране. «Грозное оружие, которое производится – это не оружие нападения, это оружие, которое всем дает понять: мы не хотим войны, но если угроза будет, мы к ней, конечно же, готовы».

LIVE: послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию

1 марта глава государства выступит перед депутатами, сенаторами и главами регионов. Москва. Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. В прямом эфире 1 марта глава государства расскажет о положении страны и ее основных направлениях развития.


09:00, 02 марта, 2018
Дарья Саушина
272
0
#Владимир Путин\n#Правительство\n#строительство\n#Удмуртия

 

 

 

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